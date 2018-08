Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (05.08.) findet in Neustadt/H. der 33. Europalauf statt. Für über 400 Sportler gibt es Laufstrecken zwischen 5 und 21 Kilometern. Es kann in der Zeit von 08:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich Neustadt- Pelzerhaken und Rettin zu Verkehrsbehinderungen durch Sportler kommen. Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und besondere Rücksichtnahme gegenüber den Sportlern gebeten.

Quelle: presseportal.de