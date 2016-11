POL-HL: OH-Neustadt in Holstein-Innenstadt / Randalierer- Polizei Neustadt sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am gestrigen Dienstag (15.11.) wurde in der Lienaustraße in Neustadt in Höhe eines Porzellangeschäftes gegen 13.20 Uhr eine Frau von einem männlichen Täter grundlos angegriffen und auf die Straße geschleudert. Nur durch einen glücklichen Zufall kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, so dass die Geschädigte weitestgehend unverletzt blieb. Der Mann war zuvor bereits aufgefallen, als er auf dem Marktplatz randalierte und wenig später als Fußgänger die Lienaustraße in Höhe des dortigen IMBISS überquerte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Mindestens ein Fahrzeug soll hierbei zu einer Notbremsung gezwungen worden sein. Die Zeugenaussage dieses Fahrzeugführers wäre für weitere Ermittlungen von besonderer Bedeutung. Anschließend pöbelte er zwei junge Männer und eine weitere Frau an, bevor er schließlich die Geschädigte auf die Straße stieß. Auch hier wäre es wichtig für die weiteren Ermittlungen, ob Fahrzeugführer Brems- oder Ausweichmanöver durchführen mussten. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neustadt, T: 04561-6150, in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de