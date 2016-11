POL-HL: OH / Neustadt in Holstein / Polizei Neustadt sucht Zeugen nach Unfall im Sandberger Weg

Lübeck (ots) – Am Montagmorgen (31.10.2016) kam es zu einem Unfall im Sandberger Weg in Neustadt. Ein Rollerfahrer wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der 43-jährige Rollerfahrer aus Neustadt befuhr den Sandberger Weg in Richtung Pelzerhaken. Als ein vor ihm fahrender Pkw plötzlich abbremste, versuchte auch der Neustädter mit seinem Kleinkraftrad noch anzuhalten und stieß beim Ausweichmanöver mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein. Er stürzte und erlitt Verletzungen, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich zogen. Ob der Fahrer des vorausfahrenden Personenkraftwagens den Unfall bemerkt hat, kann nicht gesagt werden. Das Polizeirevier in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere ein Spaziergänger mit Hund, der dem Rollerfahrer aufgeholfen haben soll, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer: 04561-6150 zu melden.

Quelle: presseportal.de