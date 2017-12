Lübeck (ots) – Der seit dem 8. November 2017 aus Neustadt in Holstein als vermisst gemeldete Riccardo R. ist wohlbehalten angetroffen worden. Beamte des 4. Polizeireviers Kiel griffen den Vermissten am Dienstagvormittag (05.12.2017) in der Landeshauptstadt auf. Anschließend wurde er zurück nach Neustadt in Holstein gebracht

Quelle: presseportal.de