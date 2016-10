POL-HL: OH-Neustadt in Holstein-Vigölensoll-Memelstraße / 14-jähriger nach Unfall vorsorglich ins Krankenhaus

Lübeck (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag (12.10.) kam es im Kreuzungsbereich Vigölenstraße/Memelstraße in Neustadt zu einem Unfall. Dabei wurde ein 14-jähriger Radfahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Gegen 17.00 Uhr befuhren ein 14-jähriger Neustädter sowie eine 66-jährige mit ihrem Honda Civic die Kreuzung in der Vigölenstraße/Memelstraße. Hier gilt die Verkehrsregel „rechts vor links“. Der Radfahrer wäre offensichtlich wartepflichtig gewesen. Die vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Vorsorglich wurde der junge Mann mit Schwellungen, Platz- und Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht. Die Neustädter Autofahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden am Mountainbike und dem Pkw ist nicht unerheblich.

Quelle: presseportal.de