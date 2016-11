POL-HL: OH-Neustadt in Holstein / Wenn der Lehrer mal nicht da ist…..

Lübeck (ots) – Die Polizei erlebt die abenteuerlichsten Geschichten, so auch diese: Am Samstagnachmittag (05.11.) wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 14.00 Uhr in Neustadt/H. zu einer Schule geschickt. Ein Zeuge hatte mitgeteilt, dass dort wohl drei verdächtige Personen über ein Fenster in das Gebäude im Erdgeschoss eingestiegen waren. Theoretisch sollte die Schule zu diesem Zeitpunkt geschlossen sein. Die Polizisten stellen an der der Gebäuderückseite einen beleuchteten Klassenraum und auch die verdächtigen Personen fest. Was war geschehen: In der Schule fand ein Seminar zum Thema „deutsche Weinkultur“ statt. In einem kurzen Moment ohne Lehraufsicht ist wohl mindestens ein Teilnehmer über ein Klassenzimmerfenster zur eigenmächtigen Raucherpause aufgebrochen. Der Rückweg war dann wieder über das Fenster. Dieses war beobachtet worden. Die Polizeibeamten empfahlen in einem „polizeilich geprägten, erzieherischen Gespräch“ den Rauchern eindringlich die Nutzung der vorgesehen Gebäudetüren.

Quelle: presseportal.de