POL-HL: OH /Neustadt / Mehrere Einbruchsversuche in Neustadt – Zeugen gesucht

Lübeck (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.-29.10.2016) kam es in Neustadt in Holstein zu drei Einbruchsversuchen und einem vollendeten Einbruch. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Am Samstag wurden die Beamten des Polizeireviers in Neustadt gleich zu vier Tatorten gerufen. In der Lienaustraße wurde versucht in ein Geschäft einzubrechen. Die Täter hatten die Glasscheibe Eingangstür beschädigt und so versucht, in die Räumlichkeiten zu kommen, was jedoch nicht gelang. Einige Häuser weiter, ebenfalls in der Lienaustraße, brachen Täter in ein weiteres Ladenlokal ein. Auch hier wurde die Glasscheibe des Eingangsbereiches mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Einbrecher die Geschäftsräume und entwendeten Bargeld. In derselben Nacht versuchten unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Schulstraße einzudringen. Über die Fallrohre kletterten sie auf das Dach der Schule und bewegten sich dort über die Flachdächer in Richtung des Computerraumes. Auf dem Weg dorthin brach ein Täter nach ersten Erkenntnissen durch das Dach und landete auf einer Zwischendecke im Gebäude. Es gelang ihm offensichtlich, sich wieder hinaufzuhangeln. Aus dem Schulgebäude wurden keinerlei Gegenstände entwendet, es entstand lediglich ein größerer Sachschaden. Zuletzt wurde der Polizei auch noch ein Einbruch in einen Imbiss in der Straße „Am Strande“ gemeldet. Hier wurde ein Loch im Fenster des Lokals festgestellt, durch das die Täter offensichtlich das Fenster geöffnet hatten. Weiterhin wurde versucht, weitere Fenster und Türen im Gebäude zu öffnen. Nach ersten Ermittlungen wurde dort nichts entwendet. Die Kriminalpolizeistelle in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der betreffenden Nacht in der Nähe der Tatorte oder im Stadtgebiet Neustadt Beobachtungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 04561-61541.

Quelle: presseportal.de