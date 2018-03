Lübeck (ots) – In der Nacht zum heutigen Donnerstag (22.03.) wurde im Pamirweg in Neustadt/H. ein Wohnmobil entwendet. Die Kriminalpolizei in Neustadt bittet um Zeugenhinweise. Kurz nach Mitternacht hatte der Eigentümer das Mobil noch gelüftet. Am Morgen stand das silberfarbene Wohnmobil Adria Twin mit Ostholsteiner Kennzeichen nicht mehr da. Der Aufbau befindet sich auf einem Fiat-Fahrgestell und hat Lastenträger der Marke „Sawiko“ am Heck montiert. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeistelle in Neustadt/H. bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04561-61541.

Quelle: presseportal.de