Lübeck (ots) – Am vergangenen Freitag (14.12.) kam es gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich Sandberger Weg/ Rettiner Weg in Neustadt/H. zu einem Unfall. Ein 13-jähriger Schüler fuhr über den Sandberger Weg in Richtung Schulstraße und wollte bei „grün“ die Straßenkreuzung queren. Zeitgleich wollte ein Pkw von Sandberger Weg in den Rettiner Weg einbiegen. Dabei wurde offenbar der vorrangberechtigte Schüler übersehen und nur durch eine Notbremsung des jungen Radfahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Allerdings stürzte der 13-jährige dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne jegliche Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen weißen Pkw handeln. Die Polizei in Neustadt ermittelt hinsichtlich einer Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen und den flüchtigen Fahrzeug unter der Rufnummer 04561-6150.

Quelle: presseportal.de