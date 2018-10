Lübeck (ots) – Freitagnachmittag (12. Oktober 2018) führten neun speziell geschulte Beamte aus dem Bereich der Polizeidirektion Lübeck Verkehrskontrollen in Neustadt/ Holstein durch. Zielrichtung der Kontrollen war die grundsätzliche Erkennung der Fahruntüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. 150 Minuten Kontrollzeit, 50 Kontrollierte Fahrzeuge, fünf Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: Das ist die Bilanz des Kontrolleinsatzes vom vergangenen Freitag (12. Oktober 2018), die von neun speziell geschulten Beamten aus Lübeck, Eutin und Scharbeutz durchgeführt wurde. In fünf Fällen stellten die Experten, die sich auf die grundsätzliche Erkennung von Fahruntüchtigkeit spezialisiert haben, Auffälligkeiten der kontrollierten Personen fest. In der Folge reagierte der anschließend durchgeführte Drogenvortest insgesamt drei Mal positiv auf den Konsum von Cannabis, in zwei Fällen zeigte der Test ein positives Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Amphetaminen an. Den Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachtes des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss gefertigt. Den Betroffenen droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro plus Verwaltungsgebühren, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Quelle: presseportal.de