Lübeck (ots) – Am Sonntag (25. Februar 2018) ereignete sich in Neustadt/ Holstein ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines VW Polo und eines Mercedes. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen suchen die Beamten des Polizeireviers Neustadt jetzt einen Zeugen, der sich vor dem Erscheinen der Polizei vom Unfallort entfernt hat. Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem VW Polo in Neustadt den Sandberger Weg in Richtung Pelzerhaken. Vor ihr fuhr ein weißer Mercedes. In Höhe der Mecklenburger Straße wollte die Ostholsteinerin den Mercedes überholen – dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1600 Euro. Die 29-Jährige und der 26-jährige Mercedesfahrer blieben unverletzt. Im Zuge der fortgeschrittenen Ermittlungsarbeit zum exakten Unfallhergang suchen die Beamten des Polizeireviers Neustadt in Holstein nun einen Zeugen, der sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits vom Unfallort entfernt hatte. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04561/ 6150 entgegen.

Quelle: presseportal.de