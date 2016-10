Lübeck (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag (05.10.) wurde von einem Passanten am Strand in unmittelbarer Nähe zur Niendorfer Schwimmhalle eine offenbar angespülte Leiche aufgefunden. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der männliche Leichnam wurde zunächst in die Lübecker Rechtsmedizin gebracht. Dort soll zunächst die Identität geklärt werden.

