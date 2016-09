POL-HL: OH-Oldenburg-Am Voßberg / Geldbörse entwendet – Polizei bittet um Hinweise

Lübeck (ots) – Am gestrigen Dienstag (27.09.) war eine 68-jährige Oldenburgerin bei Aldi zum Einkaufen. Sie wurde gegen 11.40 Uhr von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Anschließend entfernte sich diese auffällig schnell. An der Kasse wurde das Fehlen der Geldbörse der Oldenburgerin bemerkt. Das Portmonee war zuvor in der Handtasche, welche im Einkaufswagen abgestellt war. Das Gespräch diente möglicherweise zur Ablenkung eines Taschendiebstahls. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: – Ende 30 bis Mitte 40 – ca. 160 bis 165 cm groß – kräftige Statur – braune Haare – leicht brauner Teint – sprach akzentfrei Deutsch Entwendet wurde eine blaugraue Kunstleder-Damengeldbörse, Bargeld sowie die EC-Karte und Krankenkassenkarte. Die Polizei in Oldenburg ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04361-10550.

