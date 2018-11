Lübeck (ots) – Am Sonntagmorgen (18.11.2018) kam es in Oldenburg in der Straße Kremsdorfer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke sowie einen Zaun und prallte gegen eine Hauswand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Gegen 07:15 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Oldenburg zum Kremsdorfer Weg in Oldenburg gerufen. Am Einsatzort auf Höhe eines dortigen Doppelhauses konnten die Polizisten einen PKW feststellen, der an einer Hauswand zum Stehen gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 23-jähriger Mann aus Ostholstein offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses von der Fahrbahn abgekommen, über den Gehweg gefahren und durchschlug ein Gartentor. Hiernach überfuhr er einen Gartenzaun sowie eine Hecke und prallte schließlich gegen die Hauswand eines Doppelhauses. Am Grundstückszaun und an der Hauswand entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 1,76 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Verkehrsunfallermittlungen werden auf der Polizeistation Oldenburg geführt.

Quelle: presseportal.de