Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (02.10.2017) gerieten vor einem Supermarkt in Oldenburg/ i.H. zwei Männer in Streit. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Es war etwa 15.00 Uhr (02.10.2017), als sich unmittelbar vor dem Haupteingang eines Supermarktes in der Göhler Straße in Oldenburg/ i.H. zwei Verkehrsteilnehmer lauthals stritten. Im Zuge des verbalen Konfliktes kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten zwischen den 57 und 46 Jahre alten Kontrahenten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung stehen noch nicht eindeutig fest. Beamte der Polizeistation Oldenburg ermitteln in dieser Sache nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und suchen weitere Zeugen, die das Tatgeschehen direkt vor dem Supermarkt beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die verdächtigen Männer zur Tatzeit in einem weißen Audi und einem schwarzen Taxi unterwegs. Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Oldenburg/ i.H. unter der Telefonnummer 04361/10550 entgegen.

Quelle: presseportal.de