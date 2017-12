Lübeck (ots) – Am Samstagmorgen (16. Dezember 2017) wurde in Oldenburg in Holstein ein Firmenschild eines Bestattungsunternehmens und einer Tischlerei angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr befuhr der Fahrer eines weißen Kleintransporters der Firma „Sixt“ die Schuhstraße in Oldenburg in Holstein. Von dort aus rangierte er rückwärts auf die gemeinsame Zufahrt einer Tischlerei und eines Bestattungsunternehmens. Nach derzeitigem Sachstand soll er beim Rückwärtsfahren mit dem Transporter das im Einfahrtsbereich befestigte Firmenschild aus der Verankerung des Mauerwerks heraus gerissen haben. Ohne den entstandenen Schaden zu melden, setzte sich der unbekannte Fahrer vom Unfallort ab. Die Summe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 3000 Euro. Die Beamten der Polizeistation Oldenburg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. In dieser Sache werden Zeugen gesucht, die am Samstagvormittag in der Schuhstraße einen weißen Transporter, den Fahrer oder den Unfallhergang beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04361/ 10550 entgegen.

Quelle: presseportal.de