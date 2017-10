Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend (19.10.) wurden Feuerwehr und Polizei in den Meiereiweg geschickt, da dort auf einem Grundstück ein Fahrzeug brennen sollte. Als die Einsatzkräfte gegen 22.40 Uhr eintrafen brannte ein schwarzer VW Fox bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde gelöscht – allerdings stellt der Wagen nun einen Totalschaden dar. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich einer Brandstiftung und sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04361-10550 erbeten.

Quelle: presseportal.de