Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagvormittag (19.10.) wurde vor dem Ärztehaus/dem Sana-Klinikum im Mühlenkamp ein blaues Mofa entwendet. Die Polizei fahndet und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Morgens gegen 05.20 Uhr stellte eine 60-jährige Oldenburgerin das Mofa gesichert vor dem Gebäude ab und musste gegen 11.30 Uhr den Diebstahl feststellen. Es handelt sich um ein SI Zweirad in blauer Lackierung mit einem Spiegel und dem Versicherungskennzeichen 472 RKT. Hinweise an die Polizei in Oldenburg i.H. bitte unter der Rufnummer 04361-10550.

