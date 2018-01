Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (17. Januar 2018) ist es in Oldenburg im Bereich der Einmündung der Autobahnabfahrt Oldenburg Süd – Bundesstraße 202 zu einem Unfall gekommen. Das vorfahrtberechtigte Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, setzte aber seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Ein roter 1er BMW war gegen 07.00 Uhr aus Richtung Norden kommend von der Autobahn an der Abfahrt Oldenburg Süd abgefahren. Nachdem die 39-jährige BMW-Fahrerin aus Ostholstein die Vorfahrt an der Bundesstraße 202 zunächst gewährte, rollte sie mit ihrem Auto auf die Hauptstraße. Dabei übersah sie einen dunklen Kombi, der aus Richtung Weissenhaus nach links auf die Autobahn auffahren wollte. Sie rammte den Kombi mit der eigenen Front seitlich, sodass dieser leicht versetzt wurde. Trotz der vermutlich erheblichen Beschädigung fuhr der dunkle PKW weiter auf die Autobahn. Die Unfallverursacherin informierte die Polizei. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 04361-10550.

Quelle: presseportal.de