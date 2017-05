POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein / vorläufige Festnahmen nach Einbrüchen und Haftbefehl erwirkt

Lübeck (ots) – Zwei Männern aus Oldenburg in Holstein wird vorgeworfen, dass sie in der Nacht des vergangenen Donnerstag (11.05.) auf Freitag insgesamt vier Einbrüche begangen haben. Beide Tatverdächtige konnten ermittelt werden, ein 21-jähriger Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Zwei Oldenburger (21m/23m) stehen im Verdacht, in eine Gaststätte eines Sportlerheims eingebrochen zu sein. Außerdem versuchten beide in zwei Eiscafe´s und in eine Parfümerie einzubrechen. Bei dem Einbruch in die Gaststätte erbeuteten die Täter u.a. einen Tresor (50×50 cm). Der Geld- schrank wurde aus einem Fenster gehievt und in einem nahe gelegenen Park aufgebrochen. Aufgrund eines Hinweises eines Geschädigten konnten Beamte der Polizeistation Oldenburg einen der Tatverdächtigen im Parkgelände stellen und vorläufig festnehmen. Dem zweiten Täter gelang zunächst die Flucht. Er konnte im Laufe des Vormittags nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Oldenburg aber ebenfalls festgenommen werden. Beide Einbrecher sind geständig, beschuldigen sich aber gegenseitig, den Hauptanteil an der Tatbegehung zu haben. Da der 23-jährige Festgenommene bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, stellte die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Haftbefehlsantrag. Das Amtsgericht Oldenburg entsprach dem Antrag. Der Haftbefehl wurde am Freitagnachmittag (12.05.) verkündet und der Beschuldigte der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Quelle: presseportal.de