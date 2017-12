Lübeck (ots) – Nachdem Ende November 2017 in ein Einfamilienhaus in Meeschendorf auf Fehmarn eingebrochen wurde, konnte ja bereits kurze Zeit später ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nun gelang den Ermittlern der Oldenburger Kriminalpolizei die Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen. Am Wochenende des 24.11. auf 25.11.2017 wurde mit brachialer Gewalt in ein Einfamilienhaus in Meeschendorf auf Fehmarn eingebrochen. Bereits am darauf folgenden Tag konnten Gegenstände, die aus dem Einbruch stammten, bei einem 20-jährigen Tatverdächtigen gefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Oldenburg/H. einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Ermittlungen der KPSt. Oldenburg führten heute zur vorläufigen Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen. Der 21-jährige Oldenburger gab inzwischen die Beteiligung an dem Einbruch in das Einfamilienhaus zu. Durch die KPSt. Oldenburg werden noch Ermittlungen bezüglich weiterer ähnlicher Taten geführt. Der junge Mann wurde heute in anderer Sache dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: presseportal.de