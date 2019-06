Lübeck (ots) – Donnerstagmorgen (20. Juni 2019) ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 432 nahe Pönitz eine Frau schwer verletzt worden. Ihr PKW wurde am Abzweiger Richtung Gleschendorf von einem kreuzenden Mercedes erfasst und überschlug sich danach mehrfach. Gegen 07.50 Uhr hatte sich auf der Bundesstraße 432 im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 36 nahe Pönitz ein Dacia Sandero überschlagen. Ersthelfer halfen der schwer verletzten Fahrerin aus dem auf dem Dach liegen gebliebenen Fahrzeug und informierten Polizei und Rettungsdienst. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 47-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Dacia die B432 in Richtung Pönitz. Als sie den Kreuzungsbereich der Kreisstraße 36 in Höhe des Abzweigers Gleschendorf passieren wollte, wurde sie von einem von links aus Richtung Eutin querenden Mercedes mittig der Fahrbahn erfasst. Offenbar hatte die 51-jährige-Mercedesfahrerin den vorfahrtberechtigen Dacia übersehen. Bedingt durch den Zusammenstoß überschlug sich der Dacia mehrfach und blieb schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegen. Die 47-jährige Fahrerin konnte von Ersthelfern aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt und anschließend mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Auch ein Hund, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Dacia befand, erlitt Verletzungen. Die Mercedesfahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall stark beschädigt. Mindestens für den Dacia wird wirtschaftlicher Totalschaden angenommen, der Mercedes wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die konkrete Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Einschränkungen für den Verkehr, gegen 08:50 war die Fahrbahn wieder frei.

