Lübeck (ots) – Am Dienstagabend (14.05.) konnte nach dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt in Pönitz ein Fahrzeug durch die Polizei gestoppt werden. Durch einen Zeugenhinweis konnten die Beamte der Polizeireviere Eutin und Bad Schwartau gegen 22:45 Uhr die Verfolgung nach einem grünen Ford Focus aufnehmen und das Fahrzeug in Pönitz feststellen und anhalten. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 27-jährigen Ostholsteiner ergab einen vorläufigen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Bei der Sichtung des Führerscheins fiel auf, dass der Fahrer augenscheinlich lediglich eine Totalfälschung eines bulgarischen Führerscheins besitzt, jedoch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gleiches gilt für seine bulgarische Identitätskarte. Beide Dokumente wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer werden jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung bei dem Polizeirevier Eutin geführt.

Quelle: presseportal.de