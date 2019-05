Lübeck (ots) – Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter, am kommenden Freitag, 24. Mai 2019, wird Ihnen der stellvertretende Revierleiter des Polizeireviers Heiligenhafen, Herr Polizeihauptkommissar Stefan Newe, das geplante Konzept für mehr Sicherheit von Fahrradfahrern und Fußgängern im Heiligenhafener Revierbereich vorstellen. In den Jahren 2016 – 2018 kam es im Revierbereich Heiligenhafen, zu dem die Städte und Gemeinden Fehmarn, Großenbrode, Heringsdorf, Neukirchen, Göhl, Heiligenhafen, Oldenburg i. H., Wangels, Lensahn, Damlos, Kabelhorst, Manhagen, Beschendorf und Harmsdorf gehören, zu 712 Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Bei 248 Unfällen waren Fahrräder und Pedelecs beteiligt. Das macht einen Anteil von 35 % aus, bei denen Radfahrer teilweise sogar schwer verletzt wurden. Durch einen Unfall wurde sogar ein Radler getötet. Das Polizeirevier Heiligenhafen möchte sich in den nächsten Monaten, über die Themenbereiche Geschwindigkeit, Gurt, Handy und Alkohol-Drogen-Medikamente im Straßenverkehr hinaus, bewusst der Gruppe Radfahrer widmen. Im Rahmen eines Verkehrssicherheitsprojektes soll die Sicherheit der Fahrradfahrer verbessert werden. Durch gezielte Fahrradkontrollen an Unfallschwerpunkten und viel befahrenen Strecken des Revierbereichs soll auf das Verhalten eingewirkt werden. Auch in Hinblick auf die Sicherheitsausstattung werden die Radfahrer überprüft. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen am kommenden Freitag, 24. Mai 2019, um 10.00 Uhr, in der Polizeistation Oldenburg, Hoheluftstraße 20, 23758 Oldenburg in Holstein. Nutzen Sie bitte dieses Angebot der Präsentation und der Gelegenheit zu diesem Thema mit der Revierleitung in den Dialog zu treten. Wir bitten um telefonische Anmeldung bis zum Donnerstag, 23.04.2019, 10:00 Uhr, bei der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck unter der Rufnummer 0451-131-2005.

Quelle: presseportal.de