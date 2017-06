POL-HL: OH-Puttgarden-Fährhafen / Bombendrohung auf dänischen Fährschiffen- Folgemeldung 1

Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwoch (07.06.) wurde auf dänischer Seite per Telefon eine mögliche Bombendetonation auf einen Fährschiff angedroht. Ein konkretes Schiff wurde von dem Anrufer nicht genannt. Seitens der Polizei in Schleswig-Holstein wird die Durchsuchung der in Puttgarden liegenden Fährschiffe logistisch geplant und durchgeführt. Dazu fahren aktuell weitere Polizeikräfte und Suchhunde nach Puttgarden. Informationen zum Kräfteansatz werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgegeben. Eine zeitliche Einschätzung zu der Einsatzdauer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Quelle: presseportal.de