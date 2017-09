Lübeck (ots) – In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitag zu Schulbeginn (vom 7. September auf den 8. September 2017) wurde die Cesar-Klein-Schule in Ratekau mit Farbe beschädigt. Unbekannte Täter haben zwei große rote Farbkleckse an der Glasfront zur Aula, die sich im vorderen Bereich des Schulgebäudes befindet, hinterlassen. Zahlreiche Gehwegplatten wurden zusätzlich mit der roten Farbe verschmutzt. Im Weiteren wurden vereinzelte Segmente dieser Glasfront offensichtlich durch Steinwurf beschädigt. Es wird mit einem Schaden von circa 3.000 Euro gerechnet. Von Seiten der Polizeistation Ratekau wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Etwaige Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 04504 – 70 88 880 entgegen.

Quelle: presseportal.de