Lübeck (ots) – Seit Montagnachmittag (19.08.) wird der 85-jährige Vojislav P. aus Ratekau vermisst. Der Aufenthaltsort ist immer noch nicht bekannt. Zuletzt wurde er gegen 15:30 Uhr in einem Supermarkt in Ratekau gesehen. Absuchen, auch mit dem Einsatz der polizeilichen Drohe, führten bisher nicht zum Erfolg. Heute verteilen Beamten der Kriminalpolizei aus Bad Schwartau Plakate und hoffen auf Hinweise. Wir veröffentlichen das Plakat und bitten um Unterstützung. Vojislav P. ist hager, ca. 165 cm groß und hat graues Haar und einen Schnurbart. Zuletzt war er mit einer blauen Jeans, einer grauen Weste und einer olivgrünen Schirmmütze/Basecap bekleidet. Möglicherweise hat er seinen gelben Gehstock und einen Einkaufstrolley dabei. Herr P. ist orientierungslos und benötigt dringend seine Medikamente. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Herrn P. geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer 0451-220750 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Es wird um mediale Verbreitung, insbesondere im Radio gebeten, Vielen Dank. Foto: Polizei: freigegeben

Quelle: presseportal.de