Lübeck (ots) – Die Polizei warnt aktuell (02. März 2018) dringend vor dem Betreten der Eisflächen an der Ostsee im Bereich der Lübecker Bucht. Es besteht akute Lebensgefahr. An der Seebrücke in Haffkrug sind im Verlauf des Tages bereits mehrere Personen hüfttief im Eis eingebrochen. Es wird um Verbreitung der Meldung speziell in den Hörfunkmedien gebeten.

Quelle: presseportal.de