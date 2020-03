Wegen Corono-Virus kein Jahresempfang IHK Kiel Die IHK Kiel hat wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus ihren für Mittwoch geplanten Jahresempfang abgesagt. Dies habe das Präsidium nach sorgfältiger Abwägung entschieden, teilte die IHK am Montag mit. Zu dem Empfang im Ostseekai waren mehr als 1000 Gäste eingeladen. Auch wenn die Wahrscheinli

Kiel: Tourismus-Boom lässt nicht nach Kiel scheint bei Geschäftsreisenden wie Touristen immer attraktiver zu werden. Die Hotelbranche reagiert mit dem Bau vieler neuer Hotels. Wo führt das hin? t-online.de hat zwei Experten dazu gesprochen. Der Kieler Tourismus hat ein starkes Jahr hinter sich. Vor kurzem veröffentlichte das Statistikam

Bundesministerin: keinen Grund zur Panik bei Lebensmitteln Vor Überreaktionen auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewarnt. "Kein Grund zur Panik, will ich deutlich sagen", äußerte die CDU-Politikerin am Montag in Norderstedt angesichts erster Hamsterkäufe. Am Rande einer Klausurtagung der schleswig-ho

Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Landesunterkunft Bei einer Schlägerei in der Rendsburger Landesunterkunft für Flüchtlinge sind am Sonntag drei Bewohner verletzt worden. Zwei Männer wurden mit einer Stichverletzung am Arm und einer mit einer Platzwunde am Kopf stationär in Krankenhäuser in Rendsburg und Kiel gebracht, wie die Polizeidirektion Rends

Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" geht in neue Runde In Brandenburg hat erneut die Suche nach engagierten Dorfgemeinschaften begonnen. Am Montag eröffnete Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) den 11. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in Seddiner See (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Teilnehmen können alle Gemeinden und Ortsteile mit übe

Missbrauchsprozess: Angeklagter plädiert auf Freispruch Im Missbrauchsprozess gegen eine 53-Jährige und ihren 48-jährigen Lebensgefährten hat der Angeklagte in seinem Schlussplädoyer vor dem Landgericht Cottbus Freispruch für sich gefordert. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag. Weitere Einzelheiten teilte sie nicht mit. Der Beschuldigte hatte

Task Forces sollten bei Coronavirus-Verdacht ausrücken Gut ausgerüstete Task Forces aus einem Arzt und einer Krankenschwester sollten aus Hausärzte-Sicht Menschen mit begründetem Coronavirus-Verdacht in deren Wohnung untersuchen. "Das wäre das einzig Sinnvolle, solange wir das Ganze eindämmen wollen", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Schlesw

Volksbegehren zum Schutz des Wassers Die Sammlung von Unterstützerunterschriften für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers in Schleswig-Holstein ist beendet. Die Unterschriften mussten spätestens am 2. März bei den Ämtern und Rathäusern abgegeben oder mit dem Poststempel dieses Datums versehen sein. Ziel des Volksbegehrens ist, das

Frauenwoche startet mit Lesungen und Diskussionen Auf Fachtagungen, in Lesungen und einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen will die 30. Brandenburgische Frauenwoche die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft zum Thema machen. Vom 4. bis 22. März finden landesweit rund 200 Veranstaltungen statt, wie das zuständige Ministerium am Montag in