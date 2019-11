Champions League: Handball-Meister Flensburg verliert in Barcelona Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die fünfte Niederlage in Serie in der Champions League kassiert. Der deutsche Meister verlor sein Auswärtsspiel beim spanischen Champion FC Barcelona mit 27:31 (15:15). Beste Werfer waren Aleix Gomez mit zehn Treffern für Barcelona so

Handball-Meister Flensburg verliert 27:31 in Barcelona Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die fünfte Niederlage in Serie in der Champions League kassiert. Der deutsche Meister verlor am Samstag sein Auswärtsspiel beim spanischen Champion FC Barcelona mit 27:31 (15:15). Beste Werfer waren Aleix Gomez mit zehn Treffern für Barcelona sowie Mar

KSV Holstein Kiel II gegen Hamburger SV II: Holstein Kiel II zurück in der Spur Die Reserve von Holstein Kiel trug gegen die Zweitvertretung des HSV einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die KSV. Im Hinspiel war der Gastgeber bei der deutlichen 0:6-Pleite unter die Räder gekommen.

SC Weiche Flensburg 08 gegen TSV Havelse: Triumph über Weiche Flensburg Der TSV Havelse gewann das Samstagsspiel gegen den SC Weiche Flensburg 08 mit 2:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Weiche Flensburg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel gegen Havelse hatte Weiche für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Heider SV gegen FC Eintracht Norderstedt: Erneuter Triumph von Eintr. Norderstedt Für den Heider SV gab es in der Partie gegen den FC Eintracht Norderstedt, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Eintr. Norderstedt löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte sich Heide als keine große Hürde

SSV Jeddeloh II gegen SpVgg Drochtersen/Assel: Erfolgsserie von Drochtersen/Assel setzt sich gegen J Drochtersen/Assel setzte sich standesgemäß gegen die Reserve von Jeddeloh mit 3:0 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. D/A hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Lars Uder für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 3:1.

SV Curslack-Neuengamme gegen FC Union Tornesch: Ellerbrock-Treffer rettet das Unentschieden Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SV Curslack-Neuengamme und dem FC Union Tornesch 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel war kein Sieger e

Eidersperrwerk am Montagabend für Autofahrer wieder frei Die Straßenbauarbeiten am Eidersperrwerk nähern sich dem Ende. Autofahrer können voraussichtlich ab Montagabend (18.00 Uhr) den Tunnel wieder nutzen, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) auf seiner Homepage mitteilte. Zunächst hieß es, die Arbeiten seien bereits am Freitagabend been

VfL Lohbrügge gegen Düneberger SV: Benkovic trifft in beide Tore Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für den Düneberger SV vom Auswärtsmatch beim VfL Lohbrügge in Richtung Heimat. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Lohbrügge löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Bereits das Hinspiel hatte der VfL für sich entschieden und einen 5:2-