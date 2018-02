Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck Die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz (PABR) waren sich sehr sicher, dass sie den bei einem Tankbetrug am 04.02.2018 benutzten Pkw DB bald wiedersehen würden. Am gestrigen Mittwoch (13.02.2018) gegen 10.00 Uhr war es soweit: die aufmerksamen Augen einer Funkstreife des PABR entdeckten die goldfarbene „B-Klasse“ auf der BAB A1, die Beamten stoppten das Fahrzeug auf. Auch den allein im Fahrzeug befindlichen Fahrer des Pkw erkannten die Beamten anhand der Bilder der Videoaufzeichnung vom 04.02. zweifelsfrei wieder. Der Mann wurde festgenommen und zunächst dem PABR und später der Kriminalpolizeistelle Neustadt zugeführt. Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass dem 34-jährigen eine ganze Reihe von Straftaten vorgeworfen werden muss: Der Pkw Daimler Benz wurde am 07. Dezember 2017 in Nordfriesland entwendet und zunächst mit anderen, ebenfalls entwendeten Kennzeichen bewegt. Für die danach folgende Zeit ergaben die Ermittlungen, dass dem Tatverdächtigen unter anderem ein Einmietbetrug für den Zeitraum von vier Tagen in Ostholstein, ein Einbruch in eine Gaststätte in Ostholstein, der Diebstahl weiterer Kfz-Kennzeichen in Niedersachsen und deren Verwendung an dem gestohlenen Pkw Daimler Benz sowie die Entwendung noch wieder anderer Kfz-Kennzeichen zur Last gelegt werden müssen. Mit den zuletzt entwendeten Kennzeichen an dem Pkw beging der 34-jährige schließlich am 04.02. den eingangs erwähnten Tankbetrug auf der Raststätte an der BAB A1. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Tatverdächtige am heutigen Mittwoch, 14.02.2018, in Oldenburg / Holstein dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr, da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt. Der 34-jährige wurde der JVA Lübeck zugeführt.

Quelle: presseportal.de