Lübeck (ots) – Am vergangenen Wochenende veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Langenhagen auf dem Sportplatz Schönwalde, Ortsteil Langenhagen, ein sogenanntes Dorffest. Erstmalig nahm an der Nachmittagsveranstaltung auch die Polizeistation Schönwalde teil. Nachdem der Festumzug durch das Dorf erfolgreich begleitet wurde und auf dem Festplatz endete, konnten auch der Einsatzwagen der Polizei in Augenschein genommen werden. Zahlreiche Gäste ließen sich den Streifenwagen und die darin befindlichen Gegenstände erklären. Erstaunt waren viele über die Schwere der Westen, die jeder Polizist tragen sollte. Als dann die sogenannte zweite Schutzweste für die besonderen Einsatzlagen übergelegt und auch noch der Helm ausprobiert wurde, gaben viele schnell auf. Mal im Funkwagen ohne vorheriger Festnahme sitzen zu können wurde insbesondere von vielen Kindern mit leuchtenden Augen angenommen. Einer Vielzahl an Besuchern konnte der Beruf des Polizeibeamten näher gebracht werden.

Quelle: presseportal.de