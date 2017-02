POL-HL: OH-Schönwalde am Bungsberg / Entlaufener Zwergziegenbock

Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagvormittag (10.02.) wurde den Polizeibeamten in Schönwalde ein freilaufender Zwergziegenbock im Bereich Mönchneversdorf/Neutestorf gemeldet. Zunächst bestand die Gefahr, dass das Tier auf die Landestraße 216 laufen könnte. Um 09.30 Uhr war dann die Gefahr gebannt – der Zwergziegenbock war bei einem Landwirt in Mönchneversdorf eingefangen worden und wird nun die Nacht über dort bleiben. Allerdings wird noch der Besitzer gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Schönwalde a. B. unter der Rufnummer 04528-510 in Verbindung setzen. Foto: Polizei: freigegeben

Quelle: presseportal.de