Lübeck (ots) – Am vergangenen Mittwoch (11.12.) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Unfall im Bereich der südlichen Einmündung Oldenburger Straße (L 57) – Milchstraße (L216). Ein dunkelblaumetallicfarbener VW Tiguan mit Ostholsteiner Kennzeichen fuhr weiter, ohne sich um weiteres zu kümmern. Die Polizei in Schönwalde ermittelt hinsichtlich einer Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04528-510. Ein 27-jähriger Ostholsteiner fuhr mit seinem Nissan Almera auf der Landesstraße 57 von Lensahn kommend und wollte nach links auf der L 216 nach Neustadt einbiegen. Ein VW Tiguan kam aus Neustadt und wollte nach rechts auf die L 57 einbiegen, um dann weiter nach Lensahn zu fahren. Beim Einbiegen kam dieser Wagen zu weit in den Gegenverkehr und touchierte den an der Einmündung haltenden Nissan. Der Tiguan fuhr unvermittelt weiter in Richtung Lensahn. An der Unfallstelle konnten die eingesetzten Polizisten Fahrzeugteile sicherstellen. Dabei ergab die Auswertung, dass es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen VW Tiguan, der Baujahrreihe 2009-2016 in dunkelblaumetallic handelt müsse. Das Fahrzeug ist im vorderen, linken Bereich beschädigt. Ein Zeuge, welcher hinter dem flüchtigen Fahrzeug fuhr, könnte den Unfall beobachtet haben. Er, sowie andere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schönwalde unter der Rufnummer 04528-510 zu melden.

Quelle: presseportal.de