Lübeck (ots) – In der Silvesternacht (01.01.2018) ereignete sich in Sereetz eine Körperverletzung zum Nachteil einer 57-jährigen Frau. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen liegt der Polizei jetzt eine detaillierte Personenbeschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen vor. Am Mittwoch (03.01.2018) hat sich die Geschädigte persönlich gegenüber der Polizei geäußert und eine detaillierte Personenbeschreibung mitgeteilt: Nach derzeitigem Ermittlungsstand sucht die Polizei einen schlanken und trainierten, circa 170-175cm großen Mann im Alter von circa 17 bis 20 Jahren. Sein Aussehen soll sich vom westeuropäischen Erscheinungsbild unterscheiden, das Erscheinungsbild des Tatverdächtigen wird als orientalisch beschrieben. Der Mann soll kurze, sehr dunkle Haare tragen, der Pony fällt leicht in die Stirn. Besonders auffällig sollen die markanten Gesichtsknochen und ein über die Backen verlaufender Bart, der sich über dem Kinn schließt, sein. Wesentliches Erkennungsmerkmal des Mannes war ein sonnengelber, gestrickter Pullover mit Rundhalsausschnitt. Dazu trug er eine schwarze Hose. Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de