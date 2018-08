Lübeck (ots) – In der Nacht von Mittwoch (08.08.) auf Donnerstag der letzten Woche wurden zwei hochwertige Fahrzeuge von der Grundstückseinfahrt bzw. aus dem Carport entwendet. Die Kriminalpolizei in Neustadt/H. ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Entwendet wurden ein dunkelgrauer Mercedes-Benz GLK 250 Bluetec 4Matic mit dem Kennzeichen OH-C 950 und ein schwarzer Mercedes-Benz Viano Marco Polo in der sogenannten Wohnmobilausstattung mit dem Kennzeichen OH-SK 6000. Hinweise zum Tatgeschehen oder den Fahrzeugen erbittet die Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein unter der Rufnummer 04561-61541 oder jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de