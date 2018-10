Lübeck (ots) – Am Mittwoch (03.10.) wurden drei Männer von Polizeibeamten kontrolliert. Sie stehen im Verdacht zuvor an einem Gebäude mit grüner und roter Farbe sogenannte Tags gesprüht zu haben. Gegen 01.30 Uhr wurde von einer Zeugin gemeldet, dass sie zwei Männer gesehen habe, wie sie an einem Gebäude in der Ahrensböker Straße Graffitis gesprüht haben. Anschließend waren diese zu Fuß flüchtig. Beamte des 2. Polizeireviers konnten im Bereich des Rathausmarktes drei Männer (23, 31, 37) antreffen. Bei zwei dieser Tatverdächtigen konnten die Polizisten rote bzw. grüne Farbflecke auf der Bekleidung feststellen. Zudem fanden Beamte des 3. Polizeireviers einen Rucksack mit entsprechenden Farbsprühdosen im Bereich der Kirche. Die drei Männer, zwei kommen aus Stockelsdorf und einer aus dem Kreis Stormarn, streiten die Tat ab. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen. Hinweise zu dem Tatgeschehen nimmt die Polizei in Stockelsdorf unter der Rufnummer 0451-498560 entgegen.

Quelle: presseportal.de