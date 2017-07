Lübeck (ots) – Am Freitagmorgen (21. Juli 2017) wurde in Stockelsdorf eine Perserkatze schwer verletzt vor einer Haustür aufgefunden. Das Tier wies eine Schussverletzung auf und musste im weiteren Verlauf eingeschläfert werden. Beamte der Polizeistation Stockelsdorf suchen den Täter und ermitteln wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Gegen 07.00 Uhr (21. Juli 2017) wurde in der Stolper Straße in Stockelsdorf eine 8-jährige Perserkatze schwer verletzt aufgefunden. Der Besitzer entdeckte das Tier direkt vor seiner Haustür und suchte daraufhin umgehend eine Tierarztpraxis auf. Die diagnostizierte Schussverletzung erwies sich als so schwerwiegend, dass die Katze eingeschläfert werden musste. Am Montag (24.07.2017) brachte der 37-jährige Besitzer den Vorfall zur Anzeige. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Katze während ihres Auslaufs in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Kugel eines Luftgewehrs getroffen. Neben dem persönlichen Leid entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro. Die Beamten der Polizeistation Stockelsdorf haben die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, das Waffengesetz und dem Verdacht der Sachbeschädigung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit im Bereich der Stolper Straße verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 498560 entgegen.

Quelle: presseportal.de