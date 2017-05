POL-HL: OH-Stockelsdorf-Obernwohlde Zigarettenautomat aufgebrochen – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Lübeck (ots) – Mittwochnacht (17.05.2017) wurde in Obernwohlde/ Stockelsdorf ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter flüchteten zunächst in einem PKW, konnten jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Gegen 01.10 Uhr wurde in der Straße Am Brink in Obernwohlde/ Stockelsdorf ein Zigarettenautomaten aufgebrochen. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin zunächst in einem PKW, konnten jedoch kurze Zeit später von den alarmierten Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In ihrem Fluchtfahrzeug befand sich neben dem Diebesgut auch entsprechendes Tatwerkzeug. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer aus dem Kreis Segeberg und Neumünster im Alter von 19, 24 und nochmals 24 Jahren. Sie wurden der Kriminalpolizei in Lübeck zugeführt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Aufgrund ähnlicher Fälle in weiteren Kreisen und Gemeinden wird derzeit geprüft, ob die heutige Tat mit den übrigen im Zusammenhang steht. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: presseportal.de