Einstieg von Jugendhilfeträger rettet katholische Schule Die katholische Johannes-Prassek-Schule in Lübeck kann mit einem neuen Träger weiterarbeiten. Der freie Jugendhilfeträger Kinderwege habe zu Jahresbeginn 49 Prozent der Anteile von der Bernostiftung übernommen, teilte das Erzbistum Hamburg am Donnerstag mit. Dadurch könne die Schule weiterentwickelt

Krankenhäuser beraten über Kooperation Die kommunalen Krankenhäuser in Kiel und Neumünster sprechen über eine mögliche Kooperation. Beide Städte seien in ersten Gesprächen, sagte der Kieler Sozial-Stadtrat Gerwin Stöcken (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. Es sollten Chancen und Ri

Mögliche Cyber-Attacke: Potsdamer Verwaltung weiter offline Nach Bekanntwerden einer mutmaßlichen Attacke auf ihr Computernetz prüft die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam weiter die Hintergründe. IT-Experten seien dabei, den mutmaßlichen Angriff zu untersuchen, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf Anfrage. Auch am Donnerstag blieb die Interne

Hindernis-Europameisterin Möldner-Schmidt beendet Karriere Die frühere Hindernis-Europameisterin Antje Möldner-Schmidt beendet einem Medienbericht zufolge ihre aktive Leichtathletik-Karriere. Dies bestätigte die 35 Jahre alte Brandenburgerin im Interview bei rbb24 (Donnerstag). "Ich freue mich auf die Zeit danach. Aber es ist ein großer Schritt." Nachdem si

75 Jahre Kriegsende am 8. Mai: Kein Feiertag in Brandenburg Zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges bekommt Brandenburg in diesem Jahr keinen zusätzlichen Feiertag. Die Linksfraktion scheiterte am Donnerstag im Landtag in Potsdam mit dem Versuch, den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs ein

"Combat 18" verboten: NS-Devotionalien und Waffe gefunden In Brandenburg haben Ermittler am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Vereinigung "Combat 18" zwei Wohnungen von Mitgliedern durchsucht. Hakenkreuzfahnen und T-Shirts mit dem "Combat 18"-Aufdruck, ein Teleskopschlagstock und ein Elektroschocker wurden sicherge

Jamaika-Koalition bekennt sich erneut für A 20-Ausbau Die Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP hat sich erneut zum Ausbau der Autobahn A20 bekannt. Ein am Donnerstag im Landtag in Kiel eingereichter Antrag der Jamaika-Koalition wurde einstimmig beschlossen. Darin heißt es: "Der Landtag unterstützt den zügigen Weiterbau der A20 wie vom Bund vorgese

Minister mahnt zur Vorsicht wegen Geflügelpest-Gefahr Nach Bekanntwerden eines Geflügelpest-Falls in Brandenburg hat Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsministerium Tierhalter zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. "Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass auch in Schleswig-Holstein die Gefahr eines Ausbruchs besteht", sagte Ressortchef Jan Philipp Albrecht (G

Vier Verletzte: Unfallfahrerin war alkoholisiert Eine alkoholisierte Rentnerin hat in Lübeck einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Die 84 Jahre alte Frau aus Stockelsdorf bei Lübeck fuhr an einer Ampel mit ihrem Auto ungebremst auf das haltende Fahrzeug einer 43 Jahre alten Lübeckerin auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In