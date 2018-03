Lübeck (ots) – Am Freitagnachmittag (02. März 2018) ereignete sich in der Nähe einer Bäckerei in Stockelsdorf ein Raub unter Vorhalt eines Messers. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16.10 Uhr kaufte sich ein 53-jähriger Mann bei einer Bäckerei in der Segeberger Straße in Stockelsdorf Brötchen. Danach begab er sich zu seinem in der Verladestraße abgestellten Fahrzeug. Während des Konsums der Backwaren trat ein Mann an das geöffnete Seitenfenster des PKW und fragte den im Fahrzeug sitzenden Ostholsteiner in gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit. Kurz darauf soll der Mann ein Messer in die Hand genommen, den 53-jährigen damit bedroht und anschließend seine Geldbörse entwendet haben. Nach der Tat flüchtete der Mann mit der erbeuteten Geldbörse in Richtung des Durchganges zum Bäckereicafè und anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein circa 25 Jahre alter Mann, der etwa 175cm bis 180cm groß ist und gebrochen Deutsch sprach. Der Beschreibung nach hatte er einen auffälligen Leberfleck zwischen Lippe und Jochbein. Zur Tatzeit war der Tatverdächtige mit einem schwarzen Basecap, einer roten Bomberjacke, Jeans und schwarzen Nike-Turnschuhen bekleidet. Dazu soll er eine schwarze Sonnenbrille mit auffällig geschwungenem Rahmen getragen haben. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dieser Person oder dem Tatgeschehen am Freitagnachmittag machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451/ 220750 entgegen.

Quelle: presseportal.de