Lübeck (ots) – In den vergangenen Wochen waren in Süsel des Öfteren laute Detonationsgeräusche zu hören. Wie sich herausstellte, wurden an verschiedenen Stellen im Ortsbereich so genannte Polenböller gezündet. Am gestrigen Donnerstagabend (07.03.2019) führte eine dieser Sprengungen zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Bäderstraße. Die Ermittler der Polizeistation in Süsel haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04524-256 zu melden. Wer hat insbesondere am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, in der Bäderstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Quelle: presseportal.de