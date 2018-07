Lübeck (ots) – Am Sonntagmorgen ( 15.07.2018 ) kam es nach dem Besuch des Buschfestes in Süsel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf bis zu sieben Personen beteiligt waren. Hierbei wurde unter anderem eine Person durch Fußtritte leicht verletzt. Einige Beteiligte flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 01.50 Uhr am Sonntagmorgen ( 15.07.2018 ) verließ ein 22-Jähriger aus Hessen zusammen mit einem 23-Jährigen aus Paderborn das Buschfest in Süsel. Als sie die Straße „An der Bäderstraße“ erreicht hatten, kam es mit zwei unbekannten Personen zu einem Streitgespräch, das sich so hochschaukelte, dass sich alle vier Personen gegenseitig schlugen. Nachdem sich die beiden unbekannten Personen dann kurzzeitig in Richtung der sogenannten „Grillkuhle“ entfernten hatten, kamen sie kurze Zeit später mit drei weiteren Personen zurück. Der 22-jährige Hesse soll daraufhin von der fünfköpfigen Personengruppe auf den Boden geschubst und dann abwechselnd aus der Gruppe heraus getreten worden sein. Anschließend flüchteten die fünf Personen in unterschiedliche Richtungen. Die beiden jungen Männer wurden durch den Vorfall leicht verletzt, mussten vor Ort jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Lediglich eine der flüchtigen Personen konnte als Mann im Alter von 20-25 Jahren mit blonden Haaren beschrieben werden. Bekleidet war der Mann mit einem dunklem Pullover und einer blauen Jeanshose. Auffällig war ein Piercing in Form einer kleinen Stange am rechten Ohr. Die Polizeistation Süsel ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen machen können, sich unter 04524-256 bei der Polizei in Süsel zu melden.

Quelle: presseportal.de