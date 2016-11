POL-HL: OH /Timmendorfer Strand /Arbeitsunfall am Brandort der Diskothek „Nautic“ in Timmendorfer Strand

Lübeck (ots) – Im Rahmen der Brandursachenforschung in der ehemaligen Diskothek „Nautic“ kam es heute zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die Praktikantin gehört zu den Mitarbeitern eines Institutes, welches von einer Versicherungsgesellschaft zur Brandursachenforschung eingesetzt ist. Im Rahmen der Ermittlungen stürzte sie aus etwa drei Metern von einer Leiter und verletzte sich dabei. Vorsorglich wurde Notarzt mit dem Rettungshubschrauber angefordert, der die Frau am Unfallort ärztlich versorgte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Quelle: presseportal.de