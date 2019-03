Lübeck (ots) – Bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle am Montagmorgen (18.03.) stellten Beamte der Polizeistation Timmendorfer Strand gemeinsam mit Polizeiauszubildenden in der Gemeinde Timmendorfer Strand diverse Verstöße fest. Es wurden ca. 100 Fahrzeuge kontrolliert, bei denen zehn Verstöße zur Anschnallpflicht und vier Verstöße zur Handynutzung am Steuer festgestellt wurden. In 12 Fällen mussten die Beamten einen Kontrollbericht wegen fehlender Fahrzeugpapiere oder leichter Fahrzeugmängel ausstellen. Eine Autofahrerin fiel gleich zweimal auf. Ein ziviler Posten der Polizei entdeckte die 38-jährige Frau, während sie am Steuer telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle gab die Ostholsteinerin diesen Verstoß auch zu und durfte weiterfahren. Hierbei wurde sie durch denselben zivilen Polizeibeamten gesehen, wie sie erneut ihre Fahrt mit Handy am Ohr und auch telefonierend fortsetzte. Das Bußgeld wird in diesem Fall höher ausfallen.

Quelle: presseportal.de