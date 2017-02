Lübeck (ots) – Am Montag (20.02.17) wurde ein 59-jähriger Maurer bei einem Arbeitsunfall in Timmendorfer Strand lebensgefährlich verletzt. Bei Schalungsarbeiten an einem Einfamilienhaus war er nach ersten Erkenntnissen aus etwa vier Metern in die Tiefe gestürzt und verletzte sich dabei an Kopf und Rücken. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik nach Lübeck geflogen.

Quelle: presseportal.de