POL-HL: OH-Timmendorfer Strand – OT Niendorf / 90-jährige Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall in Niendorf/ Ostsee schwer verletzt

Lübeck (ots) – Am Donnerstagvormittag (08. Juni 2017) ereignete sich in Niendorf an der Ostsee ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW. Die betroffene 90-jährige Dame zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Beamte der Polizeistation Timmendorfer Strand haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen 11.25 Uhr wollte ein 32-jähriger Ostholsteiner mit seinem schwarzen BMW ein Grundstück an der Travemünder Landstraße in Niendorf/ Ostsee verlassen. Dabei fuhr er rückwärts zu Ausfahrt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auf dem vor dem Grundstück verlaufenden Bürgersteig eine 90-jährige Frau, die mit ihrem Gehwagen in Richtung Timmendorfer Strand ging. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Dame durch den rückwärtsfahrenden BMW erfasst und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache führen die Beamten der Polizeistation Timmendorfer Strand.

Quelle: presseportal.de