Lübeck (ots) – Am Donnerstagnachmittag (16.04.2020) ereignete sich im Einmündungsbereich Höppnerweg / Erlenbruchstraße in Timmendorfer Strand ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Fahrer des Audi flüchtete. Gegen 16.00 Uhr fuhr der 54-Jährige Radfahrer den Höppnerweg in Richtung B76. Aus der Erlenbruchstraße kommend näherte sich zur gleichen Zeit ein weißer Audi der Einmündung und überah offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 54-jährige Timmendorfer stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der bisher noch unbekannte Fahrer des weißen Audi entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zwei Zeugen sollen dem Fahrer des PKW noch hinterhergerufen und sich im Anschluss auch um den verletzten Radfahrer gekümmert haben. Bisherige Ermittlungen zum Kennzeichen des Pkw und damit auch zu den Personalien des Fahrzeughalters blieben erfolglos. Insbesondere diese beiden Zeugen, aber auch der bisher noch unbekannte Fahrer des weißen Audi werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04503-40810 mit der Polizeistation Timmendorfer Strand ( timmendorferstrand.pst@polizei.landsh.de ) in Verbindung zu setzen.

