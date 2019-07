Lübeck (ots) – Seit dem heutigen Mittwoch (31.07.) wird der 45-jährige Timo D. vermisst. Er hielt sich zuletzt zur Mittagszeit in Timmendorfer Strand auf. Er ist ca. 180-185 cm groß, hat eine stämmige Figur und kurze, blonde Haare. Zuletzt trug der Vermisste eine kurze, beige Hose, ein dunkles, vermutlich blaufarbenes, Oberteil, Sandalen ohne Socken und hatte einen Rucksack dabei. Herr D. befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Deshalb wird gebeten, die Polizei über seinen Aufenthaltsort zu informieren. Treten Sie bitte nicht selber an ihn heran. Hinweise zu seinem Aufenthalt bitte an die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer 0451-220750, jede andere Polizeidienststelle oder über Notruf 110. Wir bitten um mediale Unterstützung bei der Vermisstensuche und bedanken uns für die Mithilfe. Foto: Polizei: freigegeben

