Lübeck (ots) – +++ Update: Stühle konnten zugeordnet werden +++ Die Stühle konnten zugeordnet werden. Sie gehören jeweils zur Außengastronomie in Timmendorfer Strand. Wir danken für die Mithilfe. (Durch einen Hinweis eines Sicherheitsdienstes haben Polizeibeamte am Sonntag (07.07.) zwei 20-jährige gegen 02.00 Uhr im Bereich der Strandallee in Timmendorfer Strand überprüft. Die beiden Männer wohnen in Lübeck und hatten neben ihren Skateboards jeweils einen Terrassenstuhl dabei, deren Herkunft sie nicht erklären konnten. Die Stühle wurden von den Polizeibeamten sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass diese Stühle zuvor entwendet wurden. Die Ermittler der Polizeistation Timmendorfer Strand suchen nun die Eigentümer und den Tatort. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04503-40810.)

Quelle: presseportal.de